Domani autobus e tram fermi dalle 22 alle 3 (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Domani, in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, la Questura di Roma ha disposto l’interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico di superficie dalle ore 22 alle ore 3. Lo ha fatto sapere Atac. Ecco le modalità che possono variare ulteriormente in base a disposizioni delle Autorità. RETE METRO – Servizio regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 23.30. Sospesi i lavori nella tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B che sarà attiva sull’intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina. RETE FERROVIE REGIONALI – Normale programma feriale sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. SUPERFICIE – Ultima corsa dai capolinea sull’intera rete di superficie Atac alle ore 22 poi il servizio sarà sospeso. Le corse riprenderanno ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Roma –, in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, la Questura di Roma ha disposto l’interruzione parziale del servizio di trasporto pubblico di superficieore 22ore 3. Lo ha fatto sapere Atac. Ecco le modalità che possono variare ulteriormente in base a disposizioni delle Autorità. RETE METRO – Servizio regolare con ultime corse dai capolineaore 23.30. Sospesi i lavori nella tratta Castro Pretorio-Laurentina della metro B che sarà attiva sull’intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina. RETE FERROVIE REGIONALI – Normale programma feriale sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. SUPERFICIE – Ultima corsa dai capolinea sull’intera rete di superficie Atacore 22 poi il servizio sarà sospeso. Le corse riprenderanno ...

