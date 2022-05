Blanco: a Milano una fan lo palpeggia, il web parla di molestie (Di martedì 24 maggio 2022) Sabato 21 maggio 2022, durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo, la voce di Blu Celeste si è esibito di fronte a oltre 50mila persone, cantando i suoi più grandi successi. Scatenato come sempre, si è avvicinato al pubblico mentre intonava la sua Notti in bianco, e lì è stato toccato senza consenso nelle parti intime. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) Sabato 21 maggio 2022, durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo, la voce di Blu Celeste si è esibito di fronte a oltre 50mila persone, cantando i suoi più grandi successi. Scatenato come sempre, si è avvicinato al pubblico mentre intonava la sua Notti in bianco, e lì è stato toccato senza consenso nelle parti intime. L'articolo proviene da DireDonna.

