Barone porta la Ferrari F8 sul ponte della portaerei Garibaldi?

Una Ferrari sul ponte della portaerei Garibaldi nel giorno della Festa della Repubblica. Due eccellenze italiane, il Marchio del Cavallino Rampante e la Marina Militare Italiana, si uniscono per festeggiare una delle ricorrenze più importanti del nostro Paese. Un'opportunità davvero eccezionale quella offerta dalla Marina Militare italiana che ha messo a disposizione uno dei suoi gioielli, la portaerei Garibaldi, di stanza al porto di Taranto, per un evento unico. E a portare, anzi a trasportare la Ferrari sulla incredibile pista dei top gun tricolori sarà Fabio Barone, il pilota protagonista di tanti record a bordo dei bolidi di Maranello, oltre ...

