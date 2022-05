Alexei Navalny perde il ricorso in appello: confermata la condanna a nove anni di carcere (Di martedì 24 maggio 2022) Il dissidente russo Alexei Navalny perde il suo ricorso in appello: è stata confermata infatti la sua condanna a nove anni di reclusione. Lo ha fatto saper Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International, su Twitter. La condanna diventa perciò effettiva e Navalny “sarà trasferito in una colonia penale a regime rigoroso. Non solo affronterà condizioni ancora più dure lì, ma avrà anche meno visite familiari”, sottolinea Kozlovsky. Il leader dell’opposizione anti-Putin era già stato condannato dal tribunale Lefortovo di Mosca due mesi fa. Era stato lo ha giudicato colpevole di “frode su larga scala”. L’udienza si era tenuta nel carcere di Pokrov, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Il dissidente russoil suoin: è statainfatti la suadi reclusione. Lo ha fatto saper Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International, su Twitter. Ladiventa perciò effettiva e“sarà trasferito in una colonia penale a regime rigoroso. Non solo affronterà condizioni ancora più dure lì, ma avrà anche meno visite familiari”, sottolinea Kozlovsky. Il leader dell’opposizione anti-Putin era già statoto dal tribunale Lefortovo di Mosca due mesi fa. Era stato lo ha giudicato colpevole di “frode su larga scala”. L’udienza si era tenuta neldi Pokrov, una ...

