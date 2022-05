Agropoli | Bagno di folla per Mutalipassi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 24 maggio 2022) In una sala gremita del cine teatro De Filippo inizia la campagna elettorale di Roberto, candidato sindaco per la città di, espressione del centro sinistra sostenuto da sette liste civiche, Uniti per, Insieme persindaco, Ci siamo per, Pd, Psi epersindaco. “È una serata particolare, sono molto emozionato. È iniziato il nostro viaggio grazie al supporto di tanti sostenitori: 112 persone che insieme a me vogliono affrontare questa avventura, vogliono dedicare il loro tempo con l’obiettivo di migliorare questa città, a partire dallo sviluppo economico, la vivibilità, il benessere. Emozionato, sì, ma siamo carichi e pieni di entusiasmo nell’affrontare questa sfida”, ha ...