Vaiolo delle scimmie, tieni sotto controllo questi segnali specifici (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre stiamo ancora combattendo con il Covid, in Italia e non solo è arrivato un altra malattia, conosciuta come il Vaiolo delle scimmie. Finora i casi confermati sono 92, e l’OMS sta monitorando la situazione nei 12 Stati membri dove il virus è arrivato. Vediamo intanto i segnali da tenere sotto controllo. I Paesi in L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre stiamo ancora combattendo con il Covid, in Italia e non solo è arrivato un altra malattia, conosciuta come il. Finora i casi confermati sono 92, e l’OMS sta monitorando la situazione nei 12 Stati membri dove il virus è arrivato. Vediamo intanto ida tenere. I Paesi in L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - vediunpoettino : RT @Leonard1306__: Se dopo due anni di balle sul covid vi bevete anche il vaiolo delle scimmie, allora forse è giusto che la selezione natu… - proteina0 : Il direttore regionale dell'OMS per l'Europa si è detto 'preoccupato' per il fatto che la diffusione del vaiolo del… -