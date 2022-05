Vaiolo delle scimmie, Burioni: «Ecco come stanno realmente le cose» (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie sta spaventando anche in Italia. È di queste ore la notizia del primo caso di Vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia. come riposrta l’agenzia di stampa Ansa, all’ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. Inoltre, in Lazio “ci sono 15 persone in isolamento, mentre i casi restano tre e si tratta di tre persone ricoverate allo Spallanzani in buone condizioni cliniche”. La dichiarazione è dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Le 15 persone in isolamento sono contatti dei tre contagiati ai quali si è risaliti con il contact tracing. Ma che co’è il Vaiolo delle scimmi, quali sintomi ha e come si può ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilsta spaventando anche in Italia. È di queste ore la notizia del primo caso diin Toscana, il quarto in Italia.riposrta l’agenzia di stampa Ansa, all’ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. Inoltre, in Lazio “ci sono 15 persone in isolamento, mentre i casi restano tre e si tratta di tre persone ricoverate allo Spallanzani in buone condizioni cliniche”. La dichiarazione è dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Le 15 persone in isolamento sono contatti dei tre contagiati ai quali si è risaliti con il contact tracing. Ma che co’è ilscimmi, quali sintomi ha esi può ...

