Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 20:10 (Di lunedì 23 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la Lucia sta valutando il piano di Patty ho proposto dall’Italia per trovare un accordo sul Ucraina ha detto il viceministro degli Esteri Russo citato dalla tazza abbiamo ricevuto di recente non stiamo valutando ha fermato numero 2 della diplomazia di Mosca dal canto suo aveva già fatto sapere che stava studiando il piano messo a punto da Roma per mettere fine alla guerra ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Mosca ieri aveva fatto sapere di essere continuato i negoziati che sono stati fermati su iniziativa della parte Ucraina abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ripeterlo oggi ha fermato la vice ministra degli Esteri Ucraina riprendo già l’annessione della Crimea la propaganda russa che l’ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la Lucia sta valutando il piano di Patty ho proposto dall’Italia per trovare un accordo sul Ucraina ha detto il viceministro degli Esteri Russo citato dalla tazza abbiamo ricevuto di recente non stiamo valutando ha fermato numero 2 della diplomazia di Mosca dal canto suo aveva già fatto sapere che stava studiando il piano messo a punto daper mettere fine alla guerra ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Mosca ieri aveva fatto sapere di essere continuato i negoziati che sono stati fermati su iniziativa della parte Ucraina abbiamo compiuto un grande errore nel 2014 e non possiamo ripeterlo oggi ha fermato la vice ministra degli Esteri Ucraina riprendo già l’annessione della Crimea la propaganda russa che l’ha ...

