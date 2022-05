Trenta anni dalla strage di Capaci | l’arrivo a Palermo del presidente della Repubblica Palermo | Sergio Mattarella prende parte alla commemorazione

Advertising

gparagone : Sembra ieri e sono TRENTA anni fa: iniziava allora un'altra Italia. Un Paese, una Democrazia ancora oggi irrisolti… - reportrai3 : Oggi scopriamo che gli uomini dell'eversione di destra, dei depistaggi degli apparati deviati dello Stato, della ma… - poetanaif : Un pomeriggio di trenta anni fa mi misi a scrivere, foglio e parole sarebbero finiti nel cassetto perché allora su… - NoiNotizie : #Palermo, trenta anni dalla strage di #Capaci: l'arrivo a Punta Raisi del presidente della Repubblica #Mattarella… - SulleRegole : Trenta anni dalla strage di Capaci_Gherardo Colombo_Teatro Giuditta Pasta con 600 studenti degli istituti superior… -

... in classifica negli Usa da 126 settimane, oltremesi. A 28il cantautore britannico si lascia definitivamente alle spalle l'esperienza della boy band " che però non rinnega " e ...E questo accade a partire da quando vanno a vedere i loro figli giocare già a dieci(forse ... in nome della matematica ("erano solocretini"), ma non si prendono mai le distanze Non si ...Trenta anni fa lungo l'autostrada che collega l'aeroporto a Palermo un attentato ordito da Cosa Nostra uccise il giudice Giovanni Falcone , la mog ...Mattarella a Palermo. Fiammetta Borsellino: "La memoria non può essere disgiunta dalla ricerca della verità" Palermo, 23 maggio 2022 - Sono passati 30 anni da quel 23 maggio 1992 quando a Capaci, ...