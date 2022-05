SuperEnalotto, il jackpot ad un passo dal recod: domani in palio 209 milioni di euro (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attesa si fa sentire sempre di più. Martedì 24 Maggio si terrà il prossimo jackpot SuperEnalotto che ha raggiunto ormai una cifra da capogiro: ben 290 milioni di euro. Il premio più alto del mondo. Nel 2019 la cifra record è stata 209,1 milioni di euro. Erano stati vinti a Lodi il 13 Agosto. Chissà chi sarà il prossimo vincitore. Chi vince sicuramente avrà la possibilità di realizzare i suoi sogni, i progetti personali, quelli famigliari e di chi ha attorno. La vittoria può cambiare decisamente la vita di qualcuno. I jackpot In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a 4.039.593.413 €. Le regioni in cui ancora non è stata assegnata alcuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attesa si fa sentire sempre di più. Martedì 24 Maggio si terrà il prossimoche ha raggiunto ormai una cifra da capogiro: ben 290di. Il premio più alto del mondo. Nel 2019 la cifra record è stata 209,1di. Erano stati vinti a Lodi il 13 Agosto. Chissà chi sarà il prossimo vincitore. Chi vince sicuramente avrà la possibilità di realizzare i suoi sogni, i progetti personali, quelli famigliari e di chi ha attorno. La vittoria può cambiare decisamente la vita di qualcuno. IIn 25 anni di storia del, sono stati assegnati 124in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a 4.039.593.413 €. Le regioni in cui ancora non è stata assegnata alcuna ...

