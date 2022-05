Smartphone alla guida: nuova stretta in Germania (Di lunedì 23 maggio 2022) La Germania ha deciso di accentuare ulteriormente i controlli per scovare gli automobilisti che usano lo Smartphone alla guida. Prossimamente verrà introdotta una nuova telecamera ad alta tecnologia. Il sistema riesce a visualizzare all’interno delle vetture se c’è un conducente che sta utilizzanto il cellulare. Una nuova idea che potrà essere utile per debellare questa Leggi su periodicodaily (Di lunedì 23 maggio 2022) Laha deciso di accentuare ulteriormente i controlli per scovare gli automobilisti che usano lo. Prossimamente verrà introdotta unatelecamera ad alta tecnologia. Il sistema riesce a visualizzare all’interno delle vetture se c’è un conducente che sta utilizzanto il cellulare. Unaidea che potrà essere utile per debellare questa

