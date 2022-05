Setta Ramtha | cos’è la “scuola di Illuminismo” a cui aderivano i coniugi che si sono suicidati a Spinello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Profetizzano l’arrivo dell’apocalisse, hanno una medium “canalizzatrice” del messaggio del guerriero-maestro che dà il nome alla, una definizione che loro rifiutano definendosi comunità. O meglio ancora. Una “di”, quella di, alla quale i(Paolo Neri e Stefania Platania) trovati morti nella loro casa a, piccola frazione di Santa Sofia sull’Appennino tosco-emiliano, avevano aderito da molti anni. E proprio per le convinzioni dellaavevano acquistato casa a, luogo considerato benedetto dai seguaci e che per questo sarebbe stato risparmiato dalla fine del mondo “profetizzata” dai Maya per il dicembre 2012. Le origini – Ma cosa è ladi ...