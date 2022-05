«Sei indegno per quella maglia…», agguato ultras a un giocatore dell’Avellino: spogliato per strada dopo una sconfitta. Tre arresti e una donna ricercata (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono agli arresti domiciliari tre ultras dell’Avellino accusati di aver bloccato, minacciato e denudato della tuta che indossava un calciatore della squadra di serie C dopo la sconfitta 1-2 in casa contro il Foggia, lo scorso 4 maggio, in una partita decisiva per la promozione in serie B. Il giocatore che ha subito l’aggressione, perché ritenuto indegno di vestire i colori della squadra, è Claudiu Micovschi, 23enne di nazionalità romena ala sinistra dell’Avellino dall’estate 2021. Il gruppo di ultras, i tre uomini fermati, già destinatari di un daspo, e una donna ancora non identificata, sono stati incastrati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ora dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata in ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono aglidomiciliari treaccusati di aver bloccato, minacciato e denudato della tuta che indossava un calciatore della squadra di serie Cla1-2 in casa contro il Foggia, lo scorso 4 maggio, in una partita decisiva per la promozione in serie B. Ilche ha subito l’aggressione, perché ritenutodi vestire i colori della squadra, è Claudiu Micovschi, 23enne di nazionalità romena ala sinistradall’estate 2021. Il gruppo di, i tre uomini fermati, già destinatari di un daspo, e unaancora non identificata, sono stati incastrati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ora dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata in ...

