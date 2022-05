Rapine nel quartiere Trastevere, tre identificati (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” nel quartiere oltre Tevere. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Tre giovani, gravemente indiziati di essere gli autori di tre distinti episodi di sottrazione di catenine in oro, con violenza o minaccia, avvenuti nel corso delle notti della movida a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Romahanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo nei luoghi della “Movida” neloltre Tevere. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è stata svolta al fine di garantire un sano divertimento a tutti i frequentatori della zona, verificare il rispetto delle regole e laddove necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Tre giovani, gravemente indiziati di essere gli autori di tre distinti episodi di sottrazione di catenine in oro, con violenza o minaccia, avvenuti nel corso delle notti della movida a ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : Nel 2021 rapine in calo del 26,9% – - EugenioBerto70 : Rapine a ripetizione, 4 colpi in poche ore nel Napoletano - dronelaoc : @PieroSerra @filippocrudo @ForteTano @capuanogio Tu vedi due rapine io vedo, in ordine: Udinese, Empoli, Sassuolo,… - cronachelucane : RAPINE E INCENDI, SGOMINATA LA BANDA DELLA “SCACCIACANI” - Nei primi mesi dell’anno, hanno se minato il terrore nel… - oggicronacaim : I Carabinieri di Tortona arrestano banda di 6 ladri albanesi autori di 14 furti e tre rapine nel Nord Italia -