Putin: “L’economia resiste piuttosto bene alle sanzioni. Nuovo sistema di pagamento del gas rafforza il rublo” (Di lunedì 23 maggio 2022) “L’economia russa resiste abbastanza bene al colpo di sanzioni”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa a Sochi con il presidente Aleksander Lukashenko, come riporta Interfax. La transizione al pagamento del gas con i rubli rafforzerà la valuta russa, ha commentato Putin riferendosi al Nuovo meccanismo di pagamento a cui hanno aderito molti clienti europei. Nel frattempo, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, il ministero delle Finanze e la Banca Centrale di Russia avrebbero messo a punto una proposta per ridurre le vendite obbligatorie di valuta estera da parte delle aziende esportatrici dall’80 al 50% dei propri ricavi. La misura è stata introdotto per sostenere il valore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “russaabbastanzaal colpo di”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirnella conferenza stampa a Sochi con il presidente Aleksander Lukashenko, come riporta Interfax. La transizione aldel gas con i rubli rafforzerà la valuta russa, ha commentatoriferendosi almeccanismo dia cui hanno aderito molti clienti europei. Nel frattempo, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, il ministero delle Finanze e la Banca Centrale di Russia avrebbero messo a punto una proposta per ridurre le vendite obbligatorie di valuta estera da parte delle aziende esportatrici dall’80 al 50% dei propri ricavi. La misura è stata introdotto per sostenere il valore del ...

Advertising

chetempochefa : 'Per effetto delle sanzioni dalla Russia e dalla Bielorussia non possono essere esportati i fertilizzanti e l'Onu d… - MediasetTgcom24 : Putin: 'L'economia russa resiste abbastanza bene alle sanzioni' #ucraina #russia #mosca #kiev… - gelmo70 : @HoaraBorselli Bisogna comprarlo per far girare l’economia ma poi tenerlo spento per contrastare Putin. Ovvio… - Ben_di_ : RT @MediasetTgcom24: Putin: 'L'economia russa resiste abbastanza bene alle sanzioni' #ucraina #russia #mosca #kiev - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Putin: 'L'economia russa resiste abbastanza bene alle sanzioni' #ucraina #russia #mosca #kiev -