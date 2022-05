Prestano soldi con interesse al 52% annuo, arrestata coppia (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Personale della Squadra Investigativa del III Distretto di P.S. Fidene – Serpentara con personale della Polizia Locale Roma Capitale – III Gruppo “Nomentano” hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine di Polizia Giudiziaria coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio. La laboriosa indagine, ha permesso l’individuazione di due soggetti, marito e moglie, operanti nella capitale, che si erano organizzati in modo strutturato al fine di concedere i prestiti usurari. A loro carico, è stato emessa Ordinanza di Custodia cautelare, in carcere per l’uomo e agli arresti domiciliari per la donna, notificate nella mattinata odierna, poiché gravemente indiziati del reato di usura. L’attività degli indagati si estendeva in una fitta rete che copriva vari Municipi della Capitale fino ad estendersi alla zona sud della Provincia di Roma. L’indagine iniziava nel mese di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Personale della Squadra Investigativa del III Distretto di P.S. Fidene – Serpentara con personale della Polizia Locale Roma Capitale – III Gruppo “Nomentano” hanno svolto un’articolata e complessa attività d’indagine di Polizia Giudiziaria coordinata dal Pool Reati Gravi contro il Patrimonio. La laboriosa indagine, ha permesso l’individuazione di due soggetti, marito e moglie, operanti nella capitale, che si erano organizzati in modo strutturato al fine di concedere i prestiti usurari. A loro carico, è stato emessa Ordinanza di Custodia cautelare, in carcere per l’uomo e agli arresti domiciliari per la donna, notificate nella mattinata odierna, poiché gravemente indiziati del reato di usura. L’attività degli indagati si estendeva in una fitta rete che copriva vari Municipi della Capitale fino ad estendersi alla zona sud della Provincia di Roma. L’indagine iniziava nel mese di ...

