Pensioni | quando verranno pagate a giugno | il calendario

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 23 maggio 2022) Con la fine dello stato di emergenza, non ci sono più anticipi sui pagamenti delle, ma è rimasto il ritiro scaglionato presso gli uffici postali, per evitare assembramenti e code davanti alle Poste. Anche per, il ritiro dell’assegno avviene dunque secondo una precisa turnazione alfabetica “con la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti”. Ricordiamo che tutti i pensionati con un reddito lordo annuo inferiore ai 35mila euro, dovranno aspettare il mese di luglio per ricevere l’atteso bonus 200 euro varato dal Governo per far fronte al caro bollette. Vediamo insieme le date di, le date dei pagamenti diPer chi ritira la pensione in contanti alle ...