Milan | Stefano Pioli si è tatuato lo scudetto appena vinto FOTO

Advertising

acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - Eurosport_IT : ??? IL MILAN È CAMPIONE D’ITALIA! ??? I rossoneri di Stefano Pioli spazzano via il Sassuolo (3-0) e possono festeggi… - GiovaAlbanese : Il #Milan è campione d'Italia ???? E Stefano #Pioli merita un grande, grandissimo applauso! ???? - infoitsport : Stefano Pioli, medaglia rubata dopo Sassuolo-Milan. Clamoroso al Mapei Stadium, c0m'è finita - lomba_82 : RT @musagete10: Il Milan sulla propria pelle. Presenta: Stefano Pioli -

... sia allo stadio che nel pullman dei giocatori del, risuonava il coro 'Pioli is on fire', dedicato al tecnico dei rossoneriPioli. La hit da cui è stato preso in prestito è 'Freed from ......sarà testa di serie per il sorteggio del prossimo 25 agosto, situazione opposta invece in casa Inter , che dopo la prima fascia dello scorso anno dopo lo scudetto, cade in terza fascia....A qualche ora dall'accaduto, la Lega Serie A ha rassicurato il tecnico parmigiano con un tweet, spiegando che nella giornata di domani gliene verrà concessa un'altra, in sostituzione a quella scippata ...Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli all’indomani della vittoria dello scudetto 2022. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiunge Pioli a Sport Mediaset – La ...