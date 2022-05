Mercato Milan, le prossime mosse sono già state decise (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo ha fatto capire Maldini, lo ha ribadito Gazidis: le prossime mosse di Mercato del Milan sono già state programmate con la società... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo ha fatto capire Maldini, lo ha ribadito Gazidis: ledidelgiàprogrammate con la società...

Advertising

DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - er_toscano : RT @MrCiambella: Scaroni: 'Siamo in una fase in cui potrebbe cambiare la proprietà del Milan. Ho l'impressione che RedBird abbia fatto pass… - terence1899 : RT @CozzAndrea: @Guido17595958 Per me si giocano i titolo. Odio le griglie sopratutto con il mercato ancora aperto ma se devo vedere la cla… - terence1899 : RT @GiGiglio99: Griglia di partenza Serie A Tim (aggiornata dopo il mercato): 1. Inter / 2. Juventus 3. Lazio / 4. Milan 5. Napoli / 6. Na… -