Mara Venier, a Domenica In lacrime in diretta e standing ovation: ecco perché (Di lunedì 23 maggio 2022) Tredici edizioni e, working progress per la quattordicesima, Mara Venier è l'indiscussa regina di Domenica In. Amata da pubblico e ospiti, la conduttrice di Rai1 si conferma ogni anno come una delle più apprezzate donne dello spettacolo. E a ricalcarlo è stato anche Mika durante la puntata in corso, di cui era ospite in collegamento. «Sono sincero Mara, quando ci sei tu è un'altra cosa» sostiene il cantante. A quelle parole Zia Mara non ha resistito ed è scoppiata in una valle di lacrime. «E' come lo fai, quando ci sei tu è un'altra cosa, dai energia» continua il cantante, e aggiunge: «Sono felice di essere con te e ci sarò ad ottobre in studio». Pubblico in delirio, tra applausi e standing ovation, a conferma del pensiero sulla conduttrice che ...

