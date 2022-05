Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata? Il gossip esplode e lei interviene (Di lunedì 23 maggio 2022) Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù Selassié e si è subito consolato fra le braccia di un’altra? La fortunata (..) in questione si chiamerebbe Giulia Ramatelli e secondo i ben informati avrebbe fatto breccia nel cuore del nuotatore. Manuel Bortuzzo avrebbe una nuova fiamma dopo Lulù Selassiè (e non è la sua ex) fonte: Amedeo Venza pic.twitter.com/0M1a0xoswv — trashbiccis (@trashbiccis) May 22, 2022 Il gossip è esploso online e per questo motivo la stessa Giulia Ramatelli ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto smentendo categoricamente ogni indiscrezione. Lei e Manuel si conoscono da anni e sono semplicemente buoni amici. “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete ... Leggi su biccy (Di lunedì 23 maggio 2022)ha lasciato Lulù Selassié e si è subito consolato fra le braccia di un’altra? La fortunata (..) in questione si chiamerebbe Giulia Ramatelli e secondo i ben informati avrebbe fatto breccia nel cuore del nuotatore.avrebbe unafiamma dopo Lulù Selassiè (e non è la sua ex) fonte: Amedeo Venza pic.twitter.com/0M1a0xoswv — trashbiccis (@trashbiccis) May 22, 2022 Ilè esploso online e per questo motivo la stessa Giulia Ramatelli ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto smentendo categoricamente ogni indiscrezione. Lei esi conoscono da anni e sono semplicemente buoni amici. “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io eamici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete ...

Advertising

paolamizzoni3 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Penso di non aver mai guardato nessuno come guardo te.!! Buongiorno anime belle ????????????? @lulu_selassie… - Barbara80208148 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” E voi… - Emanuel36525644 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” E voi… - BITCHYFit : Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata? Il gossip esplode e lei interviene - mariaga15962342 : #swimmerfairy “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” E v… -