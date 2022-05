Il fine vita ai tempi del Covid raccontato da un anestesista-rianimatore

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) All’inizio della prima ondata della pandemia-19, mi capitò di confrontarmi con un personaggio politico. Questo signore si informò con pacata curiosità sulla situazione attuale negli ospedali, ed in particolare sul ruolo emergenziale delle terapie intensive. Lo relazionai sulle magie organizzative che ci avevano consentito di non lasciar nessuno indietro ed anche sui trattamenti invasivi che ogni Medicoimpiegava per mantenere ingli organismi totalmente impazziti dei nostri pazienti. Lui proseguì, chiedendomi come facessimo a scegliere chi far vivere e chi invece far morire, completando la sua domanda con la considerazione che “tanto voi anestesisti siete abituati, siete voi a decidere quotidianamente chi vive e chi muore!”. Ammetto di essere rimasto basito di fronte ad un’accusa che ...