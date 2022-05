Guerra in Ucraina, l’Oms: «248 attacchi a strutture sanitarie, ci sono 75 morti» – Il live blog (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’89esima giornata della Guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell’Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell’esercito in occupazione. E mentre l’Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usa valutano la possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a Kiev. 11.00 – Oms: «248 attacchi a strutture sanitarie, ci sono 75 morti» In totale sono 248 gli attacchi contro le strutture ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’89esima giornata dellainil presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di cibo, mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell’Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni. Intanto Mosca ha intensificato gli sforzi per prendere Severodonetsk, che dopo la caduta di Mariupol diventa il prossimo obiettivo strategico dell’esercito in occupazione. E mentre l’Onu valuta in cento milioni gli sfollati nel mondo, gli Usa valutano la possibilità di inviare truppe per difendere la loro ambasciata a Kiev. 11.00 – Oms: «248, ci75» In totale248 glicontro le...

