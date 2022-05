Fedez e il tumore al pancreas: «Sono stato fortunato, non ha preso i linfonodi» (Di lunedì 23 maggio 2022) Il rapper torna a parlare della malattia: «Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. Il mio era un tumore raro, è quello di Steve Jobs per intenderci. Ma l'ho preso in tempo. Non dovrò fare la chemio. Ho subito un'operazione importante, mi sto riprendendo pian piano» Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 maggio 2022) Il rapper torna a parlare della malattia: «Al 90 per cento posso dire che va tutto bene. Il mio era unraro, è quello di Steve Jobs per intenderci. Ma l'hoin tempo. Non dovrò fare la chemio. Ho subito un'operazione importante, mi sto riprendendo pian piano»

Advertising

fanpage : “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo mic… - Corriere : Fedez e il tumore al pancreas: «È arrivato l’esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi» - Corriere : «È arrivato l’esame istologico» - ArnoldiGiselda : RT @romatoday: Fedez rompe il silenzio: 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - Marilenapas : RT @Corriere: Fedez e il tumore al pancreas: «È arrivato l’esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi» -