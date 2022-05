Fedez arrivato l’esame istologico spiega: “Rimossi duodeno, pancreas, cistifellea e un pezzo di intestino” (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ in occasione dell’annuncio del concerto con J-Ax che Fedez ha parlato di nuovo del tumore al pancreas. E’ arrivato l’esame istologico e Fedez adesso può raccontare tutto, come procede, il risultato che gli fatto tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Ha avuto lo stesso tumore di Steve Jobs, così il rapper fa capire che è davvero molto fortunato, la prevenzione l’ha salvato. “Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi” ed è la più bella delle notizie che desidera condividere con tutti in giorno importante. E’ tornata la collaborazione con J-Ax, è tornata l’amicizia, hanno messo da parte rancore, orgoglio ed errori. “Al 90% posso dire che va tutto bene” prosegue Fedez raccontando della malattia durante la presentazione di Love ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ in occasione dell’annuncio del concerto con J-Ax cheha parlato di nuovo del tumore al. E’adesso può raccontare tutto, come procede, il risultato che gli fatto tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Ha avuto lo stesso tumore di Steve Jobs, così il rapper fa capire che è davvero molto fortunato, la prevenzione l’ha salvato. “Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi” ed è la più bella delle notizie che desidera condividere con tutti in giorno importante. E’ tornata la collaborazione con J-Ax, è tornata l’amicizia, hanno messo da parte rancore, orgoglio ed errori. “Al 90% posso dire che va tutto bene” prosegueraccontando della malattia durante la presentazione di Love ...

Advertising

rotaruchristina : RT @romatoday: Fedez rompe il silenzio: 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - PalermoToday : Fedez rompe il silenzio: 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - romatoday : Fedez rompe il silenzio: 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - foolxpayno : fedez e j- ax hanno fatto pace. non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento - RadioCity_it : A circa due mesi dal suo intervento, Fedez partecipa al concerto di Tananai (arrivato ultimo al Festival di Sanremo… -