Eitan, a un anno dalla tragedia del Mottarone la famiglia materna non si arrende: "Continueremo a lottare per lui" (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nonno: 'Non abbiamo mai rinunciato e non rinunceremo mai al diritto di far parte della sua vita e alla possibilità che lui torni in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) Il nonno: 'Non abbiamo mai rinunciato e non rinunceremo mai al diritto di far parte della sua vita e alla possibilità che lui torni in ...

Advertising

patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Eitan è con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Continueremo a lottare perché cresca in Israele'. Lo scrive, in… - Agenzia_Ansa : 'Eitan è con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Continueremo a lottare perché cresca in Israele'. Lo scriv… - fisco24_info : Eitan: famiglia Peleg, 'continueremo a lottare per lui': 'Perchè cresca in Israele'. Messaggio ad un anno dalla tra… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE I Strage del Mottarone, solo Eitan ha diritto a dimenticare. Un anno fa l'incidente che causò 14 morti. Lunedì i… - TgrRai : Il #23maggio di un anno fa la tragedia del Mottarone in #Piemonte: 14 i morti nello schianto della funivia, unico s… -