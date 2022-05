Draghi “Grazie a Falcone l'Italia è diventata più libera e giusta” (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A trent'anni dalla Strage di Capaci, il Governo ricorda con profonda commozione Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. La loro memoria è forte, viva, universale”. Così il premier Mario Draghi. “Grazie al coraggio, alla professionalità, alla determinazione di Falcone, l'Italia è diventata un Paese più libero e più giusto. Falcone e i suoi colleghi del pool antimafia di Palermo non hanno soltanto inferto colpi decisivi alla mafia. Il loro eroismo ha radicato i valori dell'antimafia nella società, nelle nuove generazioni, nelle istituzioni repubblicane”, ha aggiunto.“Oggi dobbiamo continuare a far rivivere il senso più profondo dell'eredità di Falcone, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A trent'anni dalla Strage di Capaci, il Governo ricorda con profonda commozione Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. La loro memoria è forte, viva, universale”. Così il premier Mario. “al coraggio, alla professionalità, alla determinazione di, l'un Paese più libero e più giusto.e i suoi colleghi del pool antimafia di Palermo non hanno soltanto inferto colpi decisivi alla mafia. Il loro eroismo ha radicato i valori dell'antimafia nella società, nelle nuove generazioni, nelle istituzioni repubblicane”, ha aggiunto.“Oggi dobbiamo continuare a far rivivere il senso più profondo dell'eredità di, ...

