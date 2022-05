Ascolti TV: Domenica In resta saldo al timone del pomeriggio ma la sorpresa è a Che Tempo che Fa (Di lunedì 23 maggio 2022) Ve lo stiamo raccontando oramai da parecchie settimane: con la fine del daytime di Amici di Maria De Filippi e le repliche di Verissimo, Domenica In ha la strada spianata negli Ascolti tv del giorno festivo per antonomasia. Ieri 23 maggio 2022, ad esempio, il talk show di Rai Uno con Mara Venier e i suoi numerosissimi ospiti ha conquistato la vetta degli Ascolti del pomeriggio attestandosi su un buon 20% di share nel blocco d’apertura della trasmissione. A differenza delle altre domeniche, però, questo 23 maggio 2022 ci ha riservato varie sorprese: oltre a picchi di pubblico sugli eventi sportivi come Serie A, Giro d’Italia e Formula 1, caldamente atteso è stato anche l’ottimo risultato in share di Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa che ha ospitata alla sua scrivania nientepopodimeno che Richard ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) Ve lo stiamo raccontando oramai da parecchie settimane: con la fine del daytime di Amici di Maria De Filippi e le repliche di Verissimo,In ha la strada spianata neglitv del giorno festivo per antonomasia. Ieri 23 maggio 2022, ad esempio, il talk show di Rai Uno con Mara Venier e i suoi numerosissimi ospiti ha conquistato la vetta deglidelattestandosi su un buon 20% di share nel blocco d’apertura della trasmissione. A differenza delle altre domeniche, però, questo 23 maggio 2022 ci ha riservato varie sorprese: oltre a picchi di pubblico sugli eventi sportivi come Serie A, Giro d’Italia e Formula 1, caldamente atteso è stato anche l’ottimo risultato in share di Fabio Fazio e il suo Cheche Fa che ha ospitata alla sua scrivania nientepopodimeno che Richard ...

