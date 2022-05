Al via 2° Stati Generali del Patrimonio Industriale, dal 9 all’11 giugno (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal 9 all’11 giugno, a Roma e a Tivoli, si svolgerà la seconda edizione degli Stati Generali del Patrimonio Industriale, organizzata da Aipai – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – che da 25 anni promuove la cultura di questo grande Patrimonio archeologico tutelandone i valori. E indirizzata a studiosi, operatori del settore, architetti, ingegneri, urbanisti, economisti, alle associazioni territoriali e di quartiere e a chiunque possa apportare conoscenze, idee, progettualità per il mantenimento e recupero di questo Patrimonio. La serie di incontri, organizzata da Aipai e Dicea Sapienza – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale in collaborazione con l’Istituto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal 9, a Roma e a Tivoli, si svolgerà la seconda edizione deglidel, organizzata da Aipai – Associazione Italiana per ilArcheologico– che da 25 anni promuove la cultura di questo grandearcheologico tutelandone i valori. E indirizzata a studiosi, operatori del settore, architetti, ingegneri, urbanisti, economisti, alle associazioni territoriali e di quartiere e a chiunque possa apportare conoscenze, idee, progettualità per il mantenimento e recupero di questo. La serie di incontri, organizzata da Aipai e Dicea Sapienza – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale in collaborazione con l’Istituto ...

