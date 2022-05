A Castel Sant’Angelo la mostra «Roma città del Giubileo» (Di lunedì 23 maggio 2022) E' stata inaugurata a Roma presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo una grande mostra dal titolo: Roma città del Giubileo – Trasformazioni ed evoluzioni di una città negli Anni Santi (aperta fino a settembre). L’Evento, ideato ed organizzato dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma presieduto da Giuseppe Lepore in sinergia con la Direzione dei Musei Statali della città di Roma e del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo diretti da Mariastella Margozzi, ed alla cui realizzazione hanno contribuito anche i docenti del corso di laurea in Architettura e Design Industriale dell’Università San Raffaele Roma, oggi è di particolare ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) E' stata inaugurata apresso il Museo Nazionale diuna grandedal titolo:del– Trasformazioni ed evoluzioni di unanegli Anni Santi (aperta fino a settembre). L’Evento, ideato ed organizzato dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura dipresieduto da Giuseppe Lepore in sinergia con la Direzione dei Musei Statali delladie del Museo Nazionale didiretti da Mariastella Margozzi, ed alla cui realizzazione hanno contribuito anche i docenti del corso di laurea in Architettura e Design Industriale dell’Università San Raffaele, oggi è di particolare ...

