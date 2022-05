Strage di Capaci | 30 anni dopo | l’Italia non dimentica

(Di domenica 22 maggio 2022) Sono passati 30dalladi, dove perdono la vita il giudice GiovFalcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Un attentato che dà il via a un periodo di tensione culminato con il sospetto tentativo di colpo di Stato del 1993. Già da domenica 22 maggio in tutta Italia si susseguono eventi e manifestazioni in ricordo di quei giorni. Ma cosa successe quel terribile giorno di 30fa? Il 23 maggio del 1992, GiovFalcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale Antimafia, è appena atterrato all’aeroporto di Punta Raisi con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Alle 17.58, sull’autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di, la tremenda ...

Advertising

Avvenire_Nei : 30 anni fa le stragi di mafia. Parla il generale dei carabinieri, Castello: «Attenti, Cosa Nostra si sta riorganizz… - Radio3tweet : Giovannuzzu beddicchio. Così lo chiamava il papà quando era bambino, #GiovanniFalcone. La sua Palermo, le omissioni… - RaiTre : Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, un ritratto inedito e privato del giudice Giovanni #Falcone.… - MauroGiubileo : E capita pure alla vigilia del trentesimo anniversario della strage di #Capaci… Mi vergogno di questi magistrati: n… - cascinanotizie : Cascina ricorda la Strage di Capaci -

... si è svolta stamane a Palermo per il trentennale delladi. Un corteo guidato da Tina Montinaro, vedova del caposcorta che da anni organizza iniziative per fare memoria portando in giro ...Lo ha detto Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, morto nelladiinsieme con il magistrato, a margine di una manifestazione organizzata al Foro ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2022 – Domani, lunedì 23 maggio, alle ore 17, presso i Giardini Falcone e Borsellino, in via Benedetto Marcello 4, si terrà la commemorazione delle vittime della ...Con Amenta presentati anche i 12 candidati della lista “Canicattini Futura Paolo Amenta Sindaco” che lo sostengono, guidata dal sindaco uscente Marilena Miceli In un’aula consiliare piena, nella serat ...