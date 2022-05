STAGE CON LA JUVENTUS PER LA CENTROCAMPISTA NEROVERDE TERMENTINI (Di domenica 22 maggio 2022) Sale sempre più il livello del progetto tecnico e formativo del settore femminile del Pordenone Calcio, per organizzazione, risultati di tutte le formazioni e crescita di talenti, costantemente monitorati dalle “big” del calcio italiano. La CENTROCAMPISTA NEROVERDE Giorgia TERMENTINI è stata selezionata per uno STAGE dalla JUVENTUS. Chiamata di assoluto prestigio, dal Club 5 volte campione d’Italia, che segue la convocazione nella Nazionale Under 15 degli scorsi mesi e il ruolo di grande protagonista nel raggiungimento delle fasi nazionali Under 17 e Under 19 con la maglia del Pordenone. A Torino TERMENTINI ha incontrato anche Sara Gama, capitano della JUVENTUS e delle Azzurre. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 22 maggio 2022) Sale sempre più il livello del progetto tecnico e formativo del settore femminile del Pordenone Calcio, per organizzazione, risultati di tutte le formazioni e crescita di talenti, costantemente monitorati dalle “big” del calcio italiano. LaGiorgiaè stata selezionata per unodalla. Chiamata di assoluto prestigio, dal Club 5 volte campione d’Italia, che segue la convocazione nella Nazionale Under 15 degli scorsi mesi e il ruolo di grande protagonista nel raggiungimento delle fasi nazionali Under 17 e Under 19 con la maglia del Pordenone. A Torinoha incontrato anche Sara Gama, capitano dellae delle Azzurre. Powered by WPeMatico

Advertising

giroditalia : Describe today's stage with an emoji. We go first: ?? Descrivi la tappa di oggi con una emoji. Cominciamo noi: ?? #Giro - udine20 : STAGE CON LA JUVENTUS PER LA CENTROCAMPISTA NEROVERDE TERMENTINI - - hyunicmaronnfai : le sserafim sono fatte per essere un gruppo di 5 membri. they were so much happier on stage E EUNCHAE CENTRALE E CO… - GomezDsalle : RT @giroditalia: Describe today's stage with an emoji. We go first: ?? Descrivi la tappa di oggi con una emoji. Cominciamo noi: ?? #Giro - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: Kalle Rovanpera incontenibile: vince il Rally del Portogallo ed anche la power stage. Con questi 30 punti il talento finlan… -