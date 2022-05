Spezia-Napoli 0-3 | incidenti tra tifosi e match fermo per 10 minuti

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone 3-0 sulloin trasferta e chiude al meglio al stagione che vede la squadra di Spalletti terminare al terzo posto con 79 punti. I gol delarrivano tutti nel primo tempo, che è stato interrotto per circa dieciper alcune intemperanze delle due tifoserie che si sono lanciate fumogeni a vicenda. Oltre a qualsiasi altro oggetto a disposizione. I giocatori azzurri sono subito corsi sotto il settore ospite per cercare di placare gli animi come anche Thiago Motta e i suoi, mentre un cordone di polizia è riuscito a evitare l’invasione di campo degli ultrà campani. La gara è stata interrotta dopo 12e con il vantaggio delper 1-0 grazie al gol di Politano al 4?. Dopo la ripresa la squadra di Spalletti è andata a segno con ...

