Perché il Pd vince sempre e la destra resta al palo (Di domenica 22 maggio 2022) Un patriota, oggi, non può che vedere nel Partito democratico la propria nemesi. Tuttavia, è doveroso spezzare una lancia in favore dei nostri nemici e riconoscere loro due aspetti che mancano alla maggior parte delle forze politiche italiane: la coerenza e la costanza. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Prendiamo in considerazione la questione ucraina. Il Pd ha sposato, sin da subito, senza se e senza ma, la linea iperatlantista e turboeuropeista. Pur avendo al proprio interno svariate correnti, spesso in contrasto tra di loro, la casa dei «liberals» italici si è compattata dietro gli stendardi della Nato e, ovviamente, del drappo blu europeo. La retorica bellicista votata alla completa rottura con Mosca, sia dal punto di vista militare e politico che da quello economico ed energetico, ha trovato nel Pd un megafono sempre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Un patriota, oggi, non può che vedere nel Partito democratico la propria nemesi. Tuttavia, è doveroso spezzare una lancia in favore dei nostri nemici e riconoscere loro due aspetti che mancano alla maggior parte delle forze politiche italiane: la coerenza e la costanza. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2022 Prendiamo in considerazione la questione ucraina. Il Pd ha sposato, sin da subito, senza se e senza ma, la linea iperatlantista e turboeuropeista. Pur avendo al proprio interno svariate correnti, spesso in contrasto tra di loro, la casa dei «liberals» italici si è compattata dietro gli stendardi della Nato e, ovviamente, del drappo blu europeo. La retorica bellicista votata alla completa rottura con Mosca, sia dal punto di vista militare e politico che da quello economico ed energetico, ha trovato nel Pd un megafono...

