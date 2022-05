Lezzi | “Roma è sporca | deve soffocare sommersa dai rifiuti?”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 22 maggio 2022)– “. Gualtieri, per sviare dalla sua inerzia che sta cancellando ciò che di buono era stato fatto, la butta sull’inceneritore. Ma nel frattempo che venga realizzato e messo in funzione quest’inceneritore ideato, sognato e voluto dalla Premiata Ditta Letta-Salvini,dai? O è sempre colpa della Raggi?”. Così su Facebook Barbara, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex ministra per il Sud. “Già nel primo mese dall’elezione, la Raggi fu destinataria di attacchi a stampa e reti unificate durati 5 anni da parte di tutti. Quei tutti che ora sono scomparsi e son felici e contenti di avere la monnezza sotto casa che prolifera. Tutto succede come se alla Regione Lazio non ci fosse ...