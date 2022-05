Jovanotti e Crocetti e... le “poesie da spiaggia” per vivere meglio (Di domenica 22 maggio 2022) Abitare la poesia, sentirsela dentro, comprendere attraverso la potenza della parola, di quella parola, che la verità può esserci rivelata non da ciò che accade intorno a noi ma dalla poesia. Letta,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 maggio 2022) Abitare la poesia, sentirsela dentro, comprendere attraverso la potenza della parola, di quella parola, che la verità può esserci rivelata non da ciò che accade intorno a noi ma dalla poesia. Letta,...

Advertising

LaMannaVincent : L’estate addosso #mare #sole #poesiedaspiaggia #crocetti #jovanotti - EmilSialebar : @GBGuerri @lorenzojova @CasaLettori @TweetInPoesia Stimo Crocetti, ma Jovanotti per nulla. Questo libro mi fa un po… - Lauretta1976 : RT @DomaniGiornale: @lorenzojova e l’editore di poesia Crocetti ci guidano in un viaggio possibile, grazie alle parole dei poeti, oltre la… - cherubina46 : RT @DomaniGiornale: @lorenzojova e l’editore di poesia Crocetti ci guidano in un viaggio possibile, grazie alle parole dei poeti, oltre la… - Donatella4658 : RT @DomaniGiornale: @lorenzojova e l’editore di poesia Crocetti ci guidano in un viaggio possibile, grazie alle parole dei poeti, oltre la… -