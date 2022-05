Inter-Sampdoria 3-0: i gol di Perisic e di Correa non bastano a Inzaghi (Di domenica 22 maggio 2022) la speranza di Inzaghi di completare un sorpasso che sarebbe stato incredibile, sono affossate dalle di Sassuolo-Milan. L'ultima giornata di campionato per i nerazzurri è rovinata... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 maggio 2022) la speranza didi completare un sorpasso che sarebbe stato incredibile, sono affossate dalle di Sassuolo-Milan. L'ultima giornata di campionato per i nerazzurri è rovinata...

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - Inter : ?| QUIZ ? Ci sono 3? nerazzurri che hanno segnato 3? gol nelle sfide contro la @sampdoria. Sapresti dire chi sono?… - Inter : ? | UN GIORNO Preparazione all’ultima sfida del campionato di @SerieA #InterSampdoria! ?? Daremo tutto ?????? - Ftbnews24 : Pagelle Inter Sampdoria 3-0: Perisic e Correa in rete, ma lo Scudetto è del Milan #SerieA - franconemarisa : RT @rtl1025: ??? Il #Milan vince lo #Scudetto. La squadra di Stefano #Pioli si laurea campione d'Italia 2021-22 trionfando 3-0 in casa del… -