Il Milan vince lo scudetto «provinciale» (e meritato) (Di domenica 22 maggio 2022) Il Milan ha conquistato lo scudetto vincendo il duello tutto meneghino con l’Inter in un'ultima domenica tutta sul filo del rasoio. E’ il titolo numero 19 della sua storia, forse il meno atteso.; interrompe un digiuno lungo undici anni. scudetto quasi miracoloso, artigianale. provinciale, senza che il termine risuoni offensivo per un club di dimensioni mondiali, che sta risalendo la china del baratro in cui era finito una volta chiusa l’era Berlusconi, passato per le mani insicure di Yonghong Li e poi approdato nel porto sicuro di Elliott e del suo pragmatismo figlio di una cultura che doveva essere lontana dalle emozioni delle arene calcistiche e, invece, si è rivelata una formidabile strategia sportiva oltre che finanziaria. scudetto provinciale perché premio di una ... Leggi su panorama (Di domenica 22 maggio 2022) Ilha conquistato londo il duello tutto meneghino con l’Inter in un'ultima domenica tutta sul filo del rasoio. E’ il titolo numero 19 della sua storia, forse il meno atteso.; interrompe un digiuno lungo undici anni.quasi miracoloso, artigianale., senza che il termine risuoni offensivo per un club di dimensioni mondiali, che sta risalendo la china del baratro in cui era finito una volta chiusa l’era Berlusconi, passato per le mani insicure di Yonghong Li e poi approdato nel porto sicuro di Elliott e del suo pragmatismo figlio di una cultura che doveva essere lontana dalle emozioni delle arene calcistiche e, invece, si è rivelata una formidabile strategia sportiva oltre che finanziaria.perché premio di una ...

