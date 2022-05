Guerra in rete: Anonymous contro Killnet. Pubblicati i dati personali degli hacker filorussi (Di domenica 22 maggio 2022) Il mirino di Killnet si è spostata. Dopo una campagna massiccia contro l’Italia, il collettivo di hacker filorussi ha cominciato ad attaccare la Polonia. Al momento il sito del governo polacco risulta irraggiungibile. Ora però questo collettivo hacker, di cui si conosce ancora poco, ha un nemico da affrontare. Il 21 maggio l’account Twitter legato alla rete Anonymous @YourAnonOne ha dichiarato Guerra a Killnet: «Anonymous ha aperto ufficialmente una cyber-war contro il gruppo hacker filorusso Killnet». Il messaggio è stato ripreso nelle chat degli hacker vicini alle posizioni di Mosca che hanno minacciato ritorsioni. Come in qualsiasi ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Il mirino disi è spostata. Dopo una campagna massiccial’Italia, il collettivo diha cominciato ad attaccare la Polonia. Al momento il sito del governo polacco risulta irraggiungibile. Ora però questo collettivo, di cui si conosce ancora poco, ha un nemico da affrontare. Il 21 maggio l’account Twitter legato alla@YourAnonOne ha dichiarato: «ha aperto ufficialmente una cyber-waril gruppofilorusso». Il messaggio è stato ripreso nelle chatvicini alle posizioni di Mosca che hanno minacciato ritorsioni. Come in qualsiasi ...

