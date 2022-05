Genoa, la promessa di Zangrillo: 'Resteremo in B solo un anno!' (Di domenica 22 maggio 2022) "Non Resteremo in Serie B per più di anno": parole e musica del presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Intervenuto alla fe... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) "Nonin Serie B per più di anno": parole e musica del presidente delAlberto. Intervenuto alla fe...

