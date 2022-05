Advertising

bompresso01 : Il settimanale americano #Time incorona #Zelensky uomo più influente dell'anno. Precede #Musk e #Johnson...ora un… - zazoomblog : Zelensky batte Musk: è lui luomo più influente dellanno - #Zelensky #batte #Musk: #luomo - FabrizioDalCol : Zelensky batte Musk: è lui l'uomo più influente dell'annoBoris Johnson sale sul podio, flop di Biden. La classifica… - omarsivori : Zelensky batte Musk: è lui l'uomo più influente dell'annoBoris Johnson sale sul podio, flop di Biden. La classifica - Affaritaliani : Zelensky batte Musk: è lui l'uomo più influente dell'anno. Classifica -

Il Fatto Quotidiano

ha raccolto oltre 3,3 milioni di voti, raggiungendo il 5% delle preferenze, Elon Musk , Boris Johnson e Joe Biden : secondo un sondaggio condotto dal settimanale americano Time il presidente ucraino è 'l'uomo più influente dell'anno'. L'ex comico si è piazzato ...In una città, peraltro, il cui cuore politicoa sinistra. Straordinario paradosso. Berlusconi ... criticando l'invio di armi a Kiev e chiedendo all'Europa di convinceread accogliere le ... Zelensky, dalle accuse di russofilia alla candidatura mancata nel 2014 e la fama (anche in Russia):… Prima la sconfitta, poi l’umiliazione. Dopo la battaglia le forche caudine. E l’esibizione al mondo – musica per Mosca – che il cuore del battaglione Azov batte molto a destra. Venerdì sera è uscito d ...Volodymyr Zelensky non sembra deciso ad arrendersi, al contrario, annuncia “un conflitto sanguinoso” nel quale “si combatterà”, aggiungendo poi, subito dopo, che “ci sono cose che potremo realizzare ...