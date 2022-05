“Viva gli sposi!”. il sì dopo la proposta a Tenerife. E Federica Pellegrini tra i vip (Di sabato 21 maggio 2022) Fiori d’arancio nel Modenese tra i due campioni. dopo 6 anni d’amore e la proposta di matrimonio arrivata a febbraio scorso a Tenerife, venerdì 20 maggio 2022 il sì: il matrimonio di Fabio Scozzoli. Il campione europeo e mondiale di nuoto ha sposato la ranista Martina Carraro. Il campione romagnolo che ha dato l’addio al nuoto agonistico due anni fa ha giurato amore eterno alla collega di vasca Martina Carraro, che è grande amica di Federica Pellegrini e infatti non mancava tra gli invitati d’onore al matrimonio, come riporta il sito Today e come ci mostra lei stessa su Instagram, con un post super romantico. Fabio Scozzoli matrimonio: ha sposato Martina Carraro Federica Pellegrini, accompagnata dal fidanzato e futuro marito Matteo Giunta, era tra gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Fiori d’arancio nel Modenese tra i due campioni.6 anni d’amore e ladi matrimonio arrivata a febbraio scorso a, venerdì 20 maggio 2022 il sì: il matrimonio di Fabio Scozzoli. Il campione europeo e mondiale di nuoto ha sposato la ranista Martina Carraro. Il campione romagnolo che ha dato l’addio al nuoto agonistico due anni fa ha giurato amore eterno alla collega di vasca Martina Carraro, che è grande amica die infatti non mancava tra gli invitati d’onore al matrimonio, come riporta il sito Today e come ci mostra lei stessa su Instagram, con un post super romantico. Fabio Scozzoli matrimonio: ha sposato Martina Carraro, accompagnata dal fidanzato e futuro marito Matteo Giunta, era tra gli ...

