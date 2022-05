Vaiolo delle scimmie | Greco | “Migliaia di casi? Fantascienza mediatica”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - AxlGuidato : RT @Bluefidel47: La puttanata del giorno Bassetti avverte il pericolo del vaiolo delle scimmie Io credo non bisogna preoccuparsi. La leta… - MinervaMcGrani1 : Scusate raga ma lo hanno già detto che il vaccino contro il #covid funziona anche contro il vaiolo delle scimmie??? #21maggio -

Leggi anche > Ilscimmie Meno grave di una varicella. 'Non è pandemia, non contagia come il Covid' La leghista ha poi dettagliato il racconto al Gazzettino: 'Viaggio in aereo da vent'...Nell'uomo ilscimmie si risolve da solo in poche settimane ed è, come gravità, anche inferiore a una varicella'. La rassicurazione arriva dall'epidemiologo Donato Greco, per 30 anni a capo del ...(Adnkronos) – “E’ solo fantascienza mediatica quella di chi prevede migliaia e migliaia di casi di vaiolo delle scimmie”. Ne è convinto l’epidemiologo Donato Greco, oggi consulente Oms ed ex membro ...Dopo il Covid e la guerra, il vaiolo delle scimmie. Poi Lo sbarco degli alieni L’impatto di un meteorite sulla Terra Le possibilità di scenari estremi sono numerosi.