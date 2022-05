Ucraina: Zelensky, 'meccanismo confisca beni russi, paghino per distruzione' (Di sabato 21 maggio 2022) Kiev, 21 mag. (Adnkronos) - "Un risarcimento per tutte le perdite che la russia ha inflitto all'Ucraina con la sua aggressione". Sono le parole pronunciate da Volodymyr Zelensky nel messaggio diffuso nelle scorse ore, come riporta la presidenza Ucraina, con l'invito ai partner di Kiev a firmare "un accordo multilaterale" e "creare un meccanismo" per risarcimenti agli ucraini che hanno subito "perdite" per l' "aggressione russa" con la "confisca" di "fondi russi e proprietà" in altri Paesi. Il presidente ucraino ha denunciato la "distruzione della casa della cultura a Lozova", nella regione di Kharkiv, ha accusato la "russia di aver già fatto tutto il possibile per fare in modo che non ci sia più spazio per la cultura sul suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Kiev, 21 mag. (Adnkronos) - "Un risarcimento per tutte le perdite che laa ha inflitto all'con la sua aggressione". Sono le parole pronunciate da Volodymyrnel messaggio diffuso nelle scorse ore, come riporta la presidenza, con l'invito ai partner di Kiev a firmare "un accordo multilaterale" e "creare un" per risarcimenti agli ucraini che hanno subito "perdite" per l' "aggressione russa" con la "" di "fondie proprietà" in altri Paesi. Il presidente ucraino ha denunciato la "della casa della cultura a Lozova", nella regione di Kharkiv, ha accusato la "a di aver già fatto tutto il possibile per fare in modo che non ci sia più spazio per la cultura sul suo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicu… - petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - DavidPuente : Cosa fanno i russi per gettare fango - CarloRollini : RT @GhisolfiBeppe: Se l’Europa e gli Stati uniti non avessero inviato armi all’Ucraina , oggi di Zelensky non ci sarebbe più traccia, Ci sa… - Lunadargento5 : RT @TerrinoniL: Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: 'Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dica a Zele… -