Spotify apre agli NFT: ecco come si rinnova un settore in crisi (Di sabato 21 maggio 2022) Annunciata da "The Verge" la nuova strategia di Spotify di valorizzazione degli NTF, i Non Fungible Tokes, nonostante l'ultimo semestre abbia mostrato un vertiginoso calo sia delle vendite giornaliere sia dei portafogli NFT attivi: una mossa assai azzardata per la società di Stoccolma oppure magistrale, in grado di rilanciare i certificati di autenticità digitali? Scopriamo i dettagli. Spotify apre e punta sui Non Fungible Tokens – ComputerMagazine.itE' stato il Wall Strett Journal poche settimane a lanciare per primo l'allarme della crisi degli NFT, i Non Fungible Tokens che rappresentano atti di proprietà e certificati di autenticità digitali, scesi vertiginosamente dalle 225.000 vendite giornaliere di soli otto mesi fa ad appena 19.000 all'inizio del mese di Maggio.

