Sakamoto Days: alla scoperta del primo volume di Yuto Suzuki (Di sabato 21 maggio 2022) Le turbolente giornate del killer Taro Sakamoto in un manga tutto azione, humor e polvere da sparo dal 19 maggio per Planet Manga Dalla scuderia Shueisha (Naruto, Bleach) arriva in Italia, pubblicata da Planet Manga, una nuova storia d’azione che con il suo humor è pronta a conquistare tutti i lettori: Sakamoto Days. Il primo volume è disponibile da giovedì 19 maggio in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it. Oltre alla versione regular, il volume prevede anche una versione variant con allegato la riproduzione del grembiule di Sakamoto. Taro Sakamoto è un placido e silenzioso proprietario di un piccolo minimarket che vive una vita “ordinaria”: è felicemente sposato, ha una figlia, un lavoro nel suo negozio dove ... Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) Le turbolente giornate del killer Taroin un manga tutto azione, humor e polvere da sparo dal 19 maggio per Planet Manga Dscuderia Shueisha (Naruto, Bleach) arriva in Italia, pubblicata da Planet Manga, una nuova storia d’azione che con il suo humor è pronta a conquistare tutti i lettori:. Ilè disponibile da giovedì 19 maggio in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it. Oltreversione regular, ilprevede anche una versione variant con allegato la riproduzione del grembiule di. Taroè un placido e silenzioso proprietario di un piccolo minimarket che vive una vita “ordinaria”: è felicemente sposato, ha una figlia, un lavoro nel suo negozio dove ...

Advertising

Lopinionista : Sakamoto Days: alla scoperta del primo volume di Yuto Suzuki - MackGreyson : Sakamoto days Casino Battle Arc 6.0 Me gusto bastante del 33 al 36 (final del 'arco') Wutang me gusta. - ZoeNV19 : Sakamoto days ganando como siempre ???? #SAKAMOTODAYS - Nerdmovieprod : Sakamoto Days: Da oggi disponibile il nuovo manga di Yuto Suzuki #SakamotoDays - giveemhell_emy : comunque prima stavo sfogliando a caso il volume 3 di on or off e mio fratello mi entra in camera e mi fa 'secondo… -

PLANET MANGA presenta "SAKAMOTO DAYS" Dalla scuderia Shueisha ( Naruto , Bleach ) arriva in Italia, pubblicata da Planet Manga , una nuova storia d'azione che con il suo humor è pronta a conquistare tutti i lettori: Sakamoto Days . Il primo volume è disponibile da giovedì 19 maggio in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it . Oltre alla versione regular, il volume prevede anche una versione variant con ... Manga Mania in laFeltrinelli: tutti gli appuntamenti dal 16 al 25 maggio Dal 16 e il 21 maggio sarà inoltre disponibile l'albo preview gratuito della nuova serie di Planet Manga Sakamoto Days: si tratta di un estratto del primo volume di questa serie - evento in arrivo in ... Comicus Sakamoto Days: alla scoperta del primo volume di Yuto Suzuki Le turbolente giornate del killer Taro Sakamoto in un manga tutto azione, humor e polvere da sparo dal 19 maggio per Planet Manga ... Uscite Planet Manga maggio: le novità Tra i nuovi volumi in uscita segnaliamo il primo numero di Sakamoto days, disponibile anche nel formato variant con grembiule. Un’altra variant in uscita questa settimana: si tratta di One-Punch Man 2 ... Dalla scuderia Shueisha ( Naruto , Bleach ) arriva in Italia, pubblicata da Planet Manga , una nuova storia d'azione che con il suo humor è pronta a conquistare tutti i lettori:. Il primo volume è disponibile da giovedì 19 maggio in edicola, fumetteria, libreria e su Panini.it . Oltre alla versione regular, il volume prevede anche una versione variant con ...Dal 16 e il 21 maggio sarà inoltre disponibile l'albo preview gratuito della nuova serie di Planet Manga: si tratta di un estratto del primo volume di questa serie - evento in arrivo in ... Arriva per Planet Manga Sakamoto Days Le turbolente giornate del killer Taro Sakamoto in un manga tutto azione, humor e polvere da sparo dal 19 maggio per Planet Manga ...Tra i nuovi volumi in uscita segnaliamo il primo numero di Sakamoto days, disponibile anche nel formato variant con grembiule. Un’altra variant in uscita questa settimana: si tratta di One-Punch Man 2 ...