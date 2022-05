PSG-Metz, le formazioni ufficiali (Di sabato 21 maggio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di PSG-Metz, match valevole per la 38a e ultima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Antony Gautier. Calcio d’inizio alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. Fresco della vittoria del campionato, il PSG questa sera ospiterà un Metz già condannato allo spareggio per non retrocedere in Ligue 2. Quella di oggi sarà una partita speciale per Ángel Di María. El Fideo, infatti, scenderà in campo per l’ultima volta con la casacca del Paris dopo sette fantastiche stagioni prima di trasferirsi molto probabilmente alla Juventus. I 111 assist ai quali bisogna aggiungere 91 gol e 18 trofei alzati, sono la dimostrazione di come il fuoriclasse argentino abbia scritto la storia di questo club. Ancora da decifrare invece, è il futuro di Mbappé. Il francese, eletto per la terza volta ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) Riportiamo ledi PSG-, match valevole per la 38a e ultima giornata di Ligue 1. Arbitro dell’incontro sarà Antony Gautier. Calcio d’inizio alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. Fresco della vittoria del campionato, il PSG questa sera ospiterà ungià condannato allo spareggio per non retrocedere in Ligue 2. Quella di oggi sarà una partita speciale per Ángel Di María. El Fideo, infatti, scenderà in campo per l’ultima volta con la casacca del Paris dopo sette fantastiche stagioni prima di trasferirsi molto probabilmente alla Juventus. I 111 assist ai quali bisogna aggiungere 91 gol e 18 trofei alzati, sono la dimostrazione di come il fuoriclasse argentino abbia scritto la storia di questo club. Ancora da decifrare invece, è il futuro di Mbappé. Il francese, eletto per la terza volta ...

Advertising

NailPronos_ : PSG - Metz ?? Di Maria 2.25 ?? 1% Book : Wina - sportface2016 : #Ligue1 2021/2022, le formazioni ufficiali di #psgmetz - infoitsport : PSG - Metz in tv e diretta streaming: dove vederla, canale, orario d'inizio - JrKapesa : RT @PremierBetTZ: ?? Mechi kali za leo ?? Valencia vs Celta Vigo Lens vs Monaco LOSC vs Rennes Marseille vs Strasbourg PSG vs Metz Fior… - r0lling_boy : ???? Psg - Metz ???? ???? Kg vad ?? 1.79 ???? @buzsosyal -