Piazzetta di Capri gremita per l’ultimo saluto a Guido Lembo (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Piazzetta di Capri gremita come non mai quando è arrivata da Castellammare di Stabia la salma di Guido Lembo, patron dell’Anema e Core, che si è spento dopo una lunga malattia. In tanti, commossi, ad accogliere sul molo del porto turistico il feretro che è stato trasportato sullo yacht Altair di Diego della Valle, sul quale c’era lo stesso imprenditore marchigiano, che insieme alla famiglia Lembo, la moglie Anna ed i figli Gianluigi e Marianna, ha accompagnato l’amico fraterno Guido Lembo alla sua ultima dimora. Sulle banchine del porto erano schierati insieme al sindaco Marino Lembo ed il vice Sindaco Ciro Lembo, i marinai della Guardia Costiera, il comandante della Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ladicome non mai quando è arrivata da Castellammare di Stabia la salma di, patron dell’Anema e Core, che si è spento dopo una lunga malattia. In tanti, commossi, ad accogliere sul molo del porto turistico il feretro che è stato trasportato sullo yacht Altair di Diego della Valle, sul quale c’era lo stesso imprenditore marchigiano, che insieme alla famiglia, la moglie Anna ed i figli Gianluigi e Marianna, ha accompagnato l’amico fraternoalla sua ultima dimora. Sulle banchine del porto erano schierati insieme al sindaco Marinoed il vice Sindaco Ciro, i marinai della Guardia Costiera, il comandante della Polizia ...

Advertising

anteprima24 : ** Piazzetta di #Capri gremita per l'ultimo saluto a Guido Lembo ** - mattinodinapoli : Capri piange Guido Lembo: in piazzetta Fiona Swarovski e Della Valle - paolochiariello : #Juorno l'#Addio di #Capri a #GuidoLembo, #chansonnier caprese. L'omaggio in Piazzetta degli amici capresi e dei tu… - juornoit : #Juorno l'#Addio di #Capri a #GuidoLembo, #chansonnier caprese. L'omaggio in Piazzetta degli amici capresi e dei tu… - __IKO_ : RT @ilgiornale: Guido Lembo era da tempo malato. La sua taverna Anima e core, nella celebre Piazzetta, ha cambiato per sempre il volto nott… -