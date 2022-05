“Mi manca il respiro”. Blind, la sorpresa più bella e le lacrime all’Isola (Di sabato 21 maggio 2022) all’Isola dei Famosi la puntata numero 18 ha portato diversi colpi di scena. Ma anche momenti emozionanti, come la sorpresa di Blind. Intanto a perdere il televoto, che questa volta prevedeva la scelta del ‘chi vuoi salvare’, è stata la figlia di Eva Henger, che ha perso contro Nicolas Vaporidis. Mercedesz Henger ha abbandonato Playa Rinovada e si è spostata su Playa Sgamadissima, la spiaggia dove il destino dei naufraghi rimane in sospeso fino a contrordine. Prima di abbandonare l’isola, ha lasciato il suo bacio di Giuda e, come era prevedibile, lo ha dato al suo rivale di televoto, l’attore. Blind sorpresa all’Isola dei Famosi: finisce in lacrime Come detto Mercedesz Henger è stata spedita a Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno c’è anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 maggio 2022)dei Famosi la puntata numero 18 ha portato diversi colpi di scena. Ma anche momenti emozionanti, come ladi. Intanto a perdere il televoto, che questa volta prevedeva la scelta del ‘chi vuoi salvare’, è stata la figlia di Eva Henger, che ha perso contro Nicolas Vaporidis. Mercedesz Henger ha abbandonato Playa Rinovada e si è spostata su Playa Sgamadissima, la spiaggia dove il destino dei naufraghi rimane in sospeso fino a contrordine. Prima di abbandonare l’isola, ha lasciato il suo bacio di Giuda e, come era prevedibile, lo ha dato al suo rivale di televoto, l’attore.dei Famosi: finisce inCome detto Mercedesz Henger è stata spedita a Playa Sgamadissima, dove da qualche giorno c’è anche ...

Advertising

infoitcultura : Isola 2022, Greta fa una sorpresa d'amore per Blind. Il rapper in lacrime: «Mi manca il respiro» - zazoomblog : Isola 2022 Greta fa una sorpresa damore per Blind. Il rapper in lacrime Mi manca il respiro - #Isola #Greta… - rattenni_anna : RT @oemmeg: mioddio mi manca il respiro?? #Isola - oemmeg : mioddio mi manca il respiro?? #Isola - IdaDiGrazia : #isola Greta fa una sorpresa d'amore per Blind. Il rapper in lacrime «Mi manca il respiro» -