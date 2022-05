L’ultima follia gender: arriva il “tempio di Adriana” (Di sabato 21 maggio 2022) Dunque anche in Italia si sta affermando a tutti i livelli quella sorta di miniver orwelliano -forma contratta di ministero della verità- il quale sta riscrivendo la storia in alcuni Paesi dell’Occidente. E se negli Stati Uniti la cultura politica di orientamento liberal è riuscita a far addirittura rimuovere alcune statue di uomini illustri, tra cui quella del presidente Thomas Jefferson, considerato uno dei padri fondatori della grande nazione americana ma reo di aver utilizzato schiavi nelle sue piantagioni, noi siamo andati molto più indietro nella nostra storia, fino all’impero di Publio Elio Traiano Adriano, noto comunemente come Adriano. Uno dei più illustri imperatori romani,eccellente stratega militare e uomo di grande cultura amante dell’arte e dell’architettura greca, tanto che dopo la sua morte gli venne dedicato il tempio che fino a ieri portava solo il ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Dunque anche in Italia si sta affermando a tutti i livelli quella sorta di miniver orwelliano -forma contratta di ministero della verità- il quale sta riscrivendo la storia in alcuni Paesi dell’Occidente. E se negli Stati Uniti la cultura politica di orientamento liberal è riuscita a far addirittura rimuovere alcune statue di uomini illustri, tra cui quella del presidente Thomas Jefferson, considerato uno dei padri fondatori della grande nazione americana ma reo di aver utilizzato schiavi nelle sue piantagioni, noi siamo andati molto più indietro nella nostra storia, fino all’impero di Publio Elio Traiano Adriano, noto comunemente come Adriano. Uno dei più illustri imperatori romani,eccellente stratega militare e uomo di grande cultura amante dell’arte e dell’architettura greca, tanto che dopo la sua morte gli venne dedicato ilche fino a ieri portava solo il ...

